بـ«شعر أصفر».. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

القاهرة(صدى):

أظهرت صورة متداولة الفنانة سهير رمزي مع زوجها، خلال احتفالها بعيد ميلاد رجل الأعمال ‏علاء الشربيني.

وظهرت”سهير” بشعر منسدل، وأصفر اللون ومتوسط الطول، بأزياء قرموزية اللون، خلال احتضان زوجها لها وتقبيله لها، مرتديا إطلالة تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، وعلقت الفنانة، قائلة: “كل سنة وإحنا طيبين”.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حاز على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: “أحلى واحدة في تاريخ السينما المصرية”.