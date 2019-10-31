بـ«شعر أصفر».. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلاد زوجها
أظهرت صورة متداولة الفنانة سهير رمزي مع زوجها، خلال احتفالها بعيد ميلاد رجل الأعمال علاء الشربيني.
وظهرت”سهير” بشعر منسدل، وأصفر اللون ومتوسط الطول، بأزياء قرموزية اللون، خلال احتضان زوجها لها وتقبيله لها، مرتديا إطلالة تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، وعلقت الفنانة، قائلة: “كل سنة وإحنا طيبين”.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حاز على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: “أحلى واحدة في تاريخ السينما المصرية”.
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