قرار وزاري بدعم مسار الإسكان التعاوني
صدر اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا بدعم مسار الإسكان التعاوني، من قبل وزير الإسكان ماجد الحقيل.
وتضمن القرار، محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.
شيخين1[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله ثم والله ان هاذا كلامك من يوم كلفوك لوزارة الاسكان انت والي قبلك تعال اشبعك كذب ونصب وتكذبون على المواطن المغلوب على امرة وكل يوم تطلعون بكذبة جديدة وتلغي الكذبة الي سبقتها والمواطن ماغير يعدي وراكم ياشيخ طير الترفية الي يعد من اكبر المهرجانا في العالم بنوة وجهزوة في ١٢٠ يوم
alfahd42[ عدد التعليقات: 22817 ] نشر منذ 29 دقيقة
يا اخي ابنوا بيوت وسلموها للسكان من غير اي تاخير مثل اهل الكويت والامارات وريحو الناس من التعقيدات هذه