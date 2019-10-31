قرار وزاري بدعم مسار الإسكان التعاوني

نايف السالم(صدى):

صدر اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا بدعم مسار الإسكان التعاوني، من قبل وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وتضمن القرار، محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.