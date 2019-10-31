غوميز ينقذ الهلال من فخ الهزيمة أمام الفتح

ماجد محمد(صدى):

تعادل ناديا الهلال والفتح، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم الفتح مبكرًا من ضربة جزاء سددها مروان سعدان بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية اللقاء، فيما تعادل الهلال بهدف لصالح خالد الشهري في الدقيقة 22، وتقدّم في الدقيقة 34 بهدف لكارلوس إدوادرو.

وفي الشوط الثاني، سجّل ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني للفتح، مدركًا التعادل لفريقه، فيما سجّل نفس اللاعب هدفًا آخر في نهاية الوقت الأصلي للمباراة بلحظات.

وأنقذ الفرنسي بافتيمبي غوميز الهلال من الهزيمة أمام الفتح، بهدف سجله من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وارتفع رصيد الهلال عند 20 نقطة في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 5 في المركز قبل الأخير.