الأهلي يحسم ديربي جدة ويُعمق جراح الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

زاد النادي الأهلي من جراح الاتحاد، بعد الفوز عليه مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 13 للأهلي، فيما عزّز عمر السومة النتيجة لفريقه في الدقيقة 37، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلّص زياد الصحفي النتيجة مسجلًا هدفًا في الدقيقة 71، منح الأمل من جديد لفريقه، لكن انتهى ديربي الرياض لصالح الأهلي.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة في المركز الثاني من دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 9 في المركز الـ12 من جدول الترتيب.