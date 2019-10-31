تفاصيل حملة الكشف على المباني العالية في جدة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح المقدم ماجد القاضي، مدير شعبة سلامة المنشآت في الدفاع المدني، تفاصيل أكثر عن حملة الكشف على المباني العالية في جدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أن المنشآت العالية من المنشآت الهامة والحساسة لاحتوائها على الكثير من الأشخاص، وذت طبيعة خاصة من ناحية كبر حجمها وارتفاعها.

وأكد أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، حيث سيتم الكشف عن أكثر من 70 مبنى، وهناك خطة مستقبلية مجدول بعد عملية الفرز.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من وسائل السلامة فيها، ووجود فريق سلامة ذات كفائة عالية للتعامل في الحالات الطارئة، مضيفًا أن الحملة سيشارك فيها أكثر من 20 ضابطًا وأكثر من 160 فرد.