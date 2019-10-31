  • الخميس 31

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..«زومبي» داخل بيت الأشباح يرد على شتم فتاة لوالده بموسم الرياض

بالفيديو..«زومبي» داخل بيت الأشباح يرد على شتم فتاة لوالده بموسم الرياض

بالفيديو..«زومبي» داخل بيت الأشباح يرد على شتم فتاة لوالده بموسم الرياض
حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول رد فعل طريف من قبل أحد العاملين داخل بيت أشباح ضمن فاعلية “ مهرجان الرعب ” بموسم الرياض، على شتم إحدى الزائرات له.

وظهر في الفيديو الزائرة وهي تتجول داخل بيت الأشباح ويهاجمها شبح زومبي فقامت بشتمه قائلة: “ يلعن أبوك ” ، ليرد عليها قائلاً: “ أبوي ماله دخل ”، لتحاول الزائرة الاعتذار له.

ويذكر أن ” مهرجان الرعب ” هو فعالية من ضمن فعاليات “ موسم الرياض ” لمواجهة المخاوف برفقة العائلة والأصدقاء والاستمتاع بكل ما يتعلق بالرعب.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86003 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله من السفاهه ..

[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 22 دقيقة

الناس طلعت على سطح القمر واختراعات وحنا فوق الا لعاب

[ عدد التعليقات: 5951 ] نشر منذ 10 دقائق

سبحان الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *