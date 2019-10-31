بالفيديو..«زومبي» داخل بيت الأشباح يرد على شتم فتاة لوالده بموسم الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول رد فعل طريف من قبل أحد العاملين داخل بيت أشباح ضمن فاعلية “ مهرجان الرعب ” بموسم الرياض، على شتم إحدى الزائرات له.
وظهر في الفيديو الزائرة وهي تتجول داخل بيت الأشباح ويهاجمها شبح زومبي فقامت بشتمه قائلة: “ يلعن أبوك ” ، ليرد عليها قائلاً: “ أبوي ماله دخل ”، لتحاول الزائرة الاعتذار له.
ويذكر أن ” مهرجان الرعب ” هو فعالية من ضمن فعاليات “ موسم الرياض ” لمواجهة المخاوف برفقة العائلة والأصدقاء والاستمتاع بكل ما يتعلق بالرعب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86003 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله من السفاهه ..
مغرد[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 22 دقيقة
الناس طلعت على سطح القمر واختراعات وحنا فوق الا لعاب
qlq[ عدد التعليقات: 5951 ] نشر منذ 10 دقائق
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سبحان الله