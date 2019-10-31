الخرطوم(صدى):

أعلن طبيب سوداني، الرئيس المعزول عمر البشير مهدد بفقدان البصر، بعد ظهور نتائج ما بيّنت الفحوصات التي أجراها مؤخرًا بمستشفى العيون.

وأكدت تقارير سودانية، أن البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات وقد أصيب بحالة التهابية في عينيه بسبب حرارة سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ 6 أشهر.

يذكر أن البشير كان قد نقل من معتقله إلى مركز السودان لطب العيون بالخرطوم، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص بالعيون، وهي المرة الثانية التي يخضع فيها للمراجعة الطبية خارج سجن كوبر، منذ اعتقاله.