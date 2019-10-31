قرصنة واتساب للتجسس على مسؤولين كبار.. والشركة تقاضي أخرى إسرائيلية

واشنطن(صدى):

تجري شركة «واتساب» للرسائل القصيرة، تحقيقًا حول استهداف مسؤولين كبار في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة، عبر برنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق: « جزءًا كبيرًا من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بخمس قارات».

وكانت شركة واتساب، قد رفعت دعوى ضد شركة «إن.إس.أو جروب» الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني، إذ ترى أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب؛ لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.