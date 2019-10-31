عصابة تنصب على ضحاياها بـ «التنويم المغناطيسي».. وامرأة تكشفهم

مليكة فؤاد(صدى):

ابتكرت عصابة مغربية، أسلوبًا علميًا في النصب على ضحاياها عبر تنوميهم مغناطيسيًا، فيما تم كشفهم من قبل امرأة.

وتقّدمت المرأة، بشكوى إلى الجهات الأمنية من إحدى عصابات «السماوي» والتي قامت بتنويمها مغناطيسيًا هي وطفلتها ذات الأربع سنوات، وخطفها وسلبها مصوغات ذهبية بقيمة 2000 دولار، ومبلغًا ماليًا قدره 5000 دولار.

وأوضحت أنهم قاموا برشها بمادة سائلة هي وابنتها، ثم بدأت فتاة بالتحدث في أمور عائلية ومن ثم ذهب معها إلى المنزل وأعطتها كافة المجهورات وكذلك سحبت الأموال من البنك ومنحتهم إياها.

وأكدت أنها كانت فاقدة السيطرة على نفسها، مطالبة الجهات الأمنية بالاطلاع على كاميرات المراقبة الخاصة بجيرانها وبإحدى المؤسسات التعليمية، لتحديد هوية الفاعلين ورقم سيارتهم.