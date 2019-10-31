رسميًا.. ليونيل ميسي ضمن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تواجد اسم النجم ليونيل ميسي، في مباراة التانغو أمام البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة.

وضمت قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل 25 لاعبًا، بينهم ميسي وباولو ديبالا، وولاوتارو مارتينيز وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أوتاميندي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني : ” سيلعب الفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني مباراتين وديتين في نوفمبر، سيواجه منافسين من أمريكا الجنوبية: البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة، وأوروغواي، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.