أنشطة وفعاليات للتوعية الصحية بالنعيرية

عبدالله الشمري(صدى):

نظمت إدارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية ممثلة بمركز صحي النعيرية، عددا من الفعاليات والبرامج المختلفة، اشتملت على الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار «غالين علينا» وسلط البرنامج الذي أطلقه مدير مستشفى النعيرية العام حمد القحطاني وبحضور ومشاركة منسقة برنامج رعاية المسنين بالصحة العامة بالمنطقة الشرقية د. ليلى عايش ومدير مركز صحي النعيرية طارق الشمري، الضوء على كبار السن وما أسهموا به من دور فاعل في تنمية وتطوير المجتمع، كما تضمن البرنامج تقديم العديد من الفقرات والفعاليات المتنوعة، التي تهدف لتعزيز قيم رعاية المسنين لدى الأسر والمجتمع، وتقديم النصائح للمسنين وحثهم على ممارسة النشاط البدني اليومي، والاهتمام بالنظام الغذائي ورفع مستوى التحديات التي يواجهها كبار السن.

وأشار مدير مستشفى النعيرية إلى أن برنامج رعاية المسنين من البرامج الوطنية، التي توليها وزارة الصحة اهتماما كبيرا لارتباطها المباشر بصحة كبار السن وحاجتهم إلى خدمات طبية خاصة، منوها إلى افتتاح عيادات للمسنين بالمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية، لمن يستطيع الحضور للمركز وتلقي الخدمة المناسبة، وشمول الذين لا يستطيعون الحضور ببرنامج الرعاية الطبية المنزلية.

كما نظم مركز صحي النعيرية معرضا توعويا عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تزامنا مع حملة ” الشرقية وردية “، ويهدف إلى التعريف بهذا المرض الخطير وأعراضه ومسبباته وقابليته الوراثية، كما يهدف المعرض لرفع نسبة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سيما أن اكتشافه مبكرا يزيد من نسبة الشفاء إلى 95% ،واشتمل المعرض على تعريف الزائرات بكيفية إجراء الكشف الذاتي المنزلي والحرص على عمل فحص (الماموغرام) الدوري.

كما احتفى المركز الصحي بالنعيرية باليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار (ابنيها صح) وذلك لتعزيز الوعي حول هشاشة العظام، وما تخلفه من عواقب مستقبلية عند إهمال التشخيص والعلاج.

كما أقام المركز الصحي معرضا توعويا عن مخاطر السمنة، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السمنة، والذي يهدف لتثقيف الحضور عن أهمية التوازن الغذائي وفائدته في مواجهة السمنة، وتقديم بعض النصائح التي يسهل تطبيقها في مواجهة السمنة، والتأكيد على أهمية المشي والرياضة في تخليص الجسم من السمنة، والكثير من الأمراض المترتبة عليها، وضرورة تغيير العادات والسلوكيات الغذائية الخاطئة .

واستضاف مستشفى النعيرية فريقا من مركز عبور للرعاية النهارية، والذي أقام معرضا توعويا عن أثر التكنولوجيا في الحياة اليومية، ويهدف إلى تعريف الزوار بأهمية التكنولوجيا وإسهامها بشكل كبير في تطور حياة الأفراد، وتوسيع مداركهم من خلال سهولة الوصول للمعلومات باستخدام التقنيات الحديثة.

من جانبه ثمن القحطاني دور المشاركة المجتمعية التي تجمع القطاع الصحي بمركز عبور للرعاية النهارية من خلال إقامة المعارض والندوات المشتركة التي تسهم بتعزيز صحة أفراد المجتمع.