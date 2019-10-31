بالفيديو.. عراقي يراوغ رصاصة ويتغلب عليها

بغداد(صدى):

أنقذت العناية الآلهية متظاهر عراقي من موت محقق، بعد تصويب رصاصة قاتلة تجاهه أثناء مشاركته أمس الأربعاء، في محاولة إسقاط حاجز خرساني على جسر السنك في العاصمة بغداد.

وتمكن المتظاهر من مراوغة الرصاصة التي وجهتها قوات الأمن صوبه وتفاديها في كسر من الثانية، ليتم إنقاذه من موت محقق.

وظهر في مقطه فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو يقف على قمة الحاجة الخرساني ويحاول تثبيت حبل لسحبه إلى الأسفل، ليتفاجأ بشئ قادم نجوه من قبل موقع القوات الأمنية.

وعلى الفور خفض المتظاهر رأسه وتمكن من الاختباء وراء الحاجز وهو معلق على قمته، وفي جزء من ثانية ظهرت رصاصة فوق المكان الذي كان المتظاهر يجلس عليه، وبعدها حاول الصعود مجددًا إلى قمة الحاجز الخرساني لتثبيت الحبل مرة أخرى وإسقاطه.

وشهد جسر السنك أحداثًا دامية مساء أمس الأربعاء، إذ اجتمع المتظاهرين حول قوات الأمن المتمركزة عند جسر الجمهورية وساحة التحرير، بعد غضبهم من دعوة المرشد الإيراني علىي خامنئي، السلطات العراقية للاستفادة من تجربة نظامه في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وأعلنت مصادر عراقية أمنية، مقتل اثنين من المتظاهرين خلال هذه الليلة، وإصابة نحو 175 آخرين.