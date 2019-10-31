ريال مدريد مستعد للاستغناء عن لوكا مودريتش

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ريال مدريد ستوافق على رحيل الكرواتي لوكا مودريتش خلال الانتقالات الشتوية 2020.

وينتهي عقد مودريتش بنهاية الموسم الحالي، فيما تشير التقارير إلى أن إدارة الملكي لا نية لديها لتجديد عقد اللاعب الذي جاء من توتنهام في صيف 2012.

وأوضحت التقارير، أن نادي ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع اللاعب، فيما أكدت أن اللاعب صاحب الـ34 عامًا مستعد لخفض راتبه للانتقال إلى الروسينيري.

يذكر أن مودريتش كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (THE BEST) العام 2018، والكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للعام ذاته.