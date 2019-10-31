مجلس جامعة الملك خالد يوافق على تعيين 28 معيدًا ومعيدة على رتبة محاضر

محمد بن طحيطح(صدى):

وافق مجلس جامعة الملك خالد على تعيين 28 معيدًا ومعيدة على رتبة ” محاضر ” ، في مختلف كليات الجامعة للبنين والبنات، بعد تحقيقهم الشروط المعتمدة من الجامعة لذلك ومنها الابتعاث لدرجة الدكتوراه.

وهنأ وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري جميع المعينين والمعينات على درجة ” محاضر “، مؤكدًا أن الجامعة بتوجيه من معالي المدير الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي تحرص على تحفيز ودعم منسوبيها أكاديميًّا ووظيفيًّا بما يساعد على تهيئة البيئة المحفزة على العمل والعطاء والإبداع.

كما دعت الجامعة بقية المعيدين والمعيدات في الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والراغبين في تعيينهم على رتبة “محاضر” إلى البدء في دراسة الدكتوراه ومن ثم سرعة استكمال متطلبات التعيين وفق الشروط المقرة من مجلس الجامعة والتي تم تعميمها على جميع كليات الجامعة.