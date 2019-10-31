نقل مباراة عفيف والنصر إلى ملعب المجمعة

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم نقل مباراة فريقي عفيف والنصر ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي يوم السبت 9 نوفمبر المقبل إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وجاء القرار بناءعلى إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع.

كما قررت اللجنة نقل مباراة طبرجل والشباب إلى ملعب جامعة الجوف، بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.