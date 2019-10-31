بالفيديو.. مختص يوضح شروط تجميد البويضات لمريضة السرطان
أوضح الدكتور وجدي العمري، اليوم الخميس، إمكانية تجميد البويضات لمريضة السرطان قبل تلقي العلاج الإشعاعي، ونسبة وشروط النجاح.
وقال الدكتور خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : يعتمد على سن المريضة وجودة البويضة، لأن بعد سن الـ35 تقل نسبة الخصوبة.
وأضاف : كما أن مخزون المبيض يؤثر على جودة المبيض فكل هذه العوامل تؤثر على عملية التجميد، موضحًا أن في حالة وفاة المريضة تتلف البويضات أو الحيوانات المنوية المجمدة.
تجميد البويضات لمريضة السرطان قبل تلقي العلاج الإشعاعي.. نسبة وشروط النجاح @DrWajdiAlomari#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/hRafxPYy64
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 31, 2019
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