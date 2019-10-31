بالفيديو.. مختص يوضح شروط تجميد البويضات لمريضة السرطان

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور وجدي العمري، اليوم الخميس، إمكانية تجميد البويضات لمريضة السرطان قبل تلقي العلاج الإشعاعي، ونسبة وشروط النجاح.

وقال الدكتور خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : يعتمد على سن المريضة وجودة البويضة، لأن بعد سن الـ35 تقل نسبة الخصوبة.

وأضاف : كما أن مخزون المبيض يؤثر على جودة المبيض فكل هذه العوامل تؤثر على عملية التجميد، موضحًا أن في حالة وفاة المريضة تتلف البويضات أو الحيوانات المنوية المجمدة.