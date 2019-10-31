50 وظيفة شاغرة في شركة مستشفى السلامة بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مستشفي السلامة، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير «للتدريب على رأس العمل»؛ للعمل في مدينة الخبر.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة تحت مسمى «ممرض متخصص» عدد 50 وظيفة للجنسين، ويُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / تمريض، ولا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة، والدوام فترة صباحية كامل.

ويتمثل الوصف الوظيفي في تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية المتخصصة وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

أما المهام الوظيفية تتمثل في «تثقيف المرضى» من خلال تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها، و«تقييم الاحتياجات» منم خلال تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة.

كما يعمل على «إجراء التشخيص» من خلال تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استنادًا إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات، و«تقديم العلاج» من خلال تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــا.