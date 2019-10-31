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    أكتوبر

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  3. لحظات مرعبة في باكستان بعد احتراق قطار

لحظات مرعبة في باكستان بعد احتراق قطار




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