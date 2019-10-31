طرق منزلية تخلصك من الروائح الكريهة للأحذية

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في الاقتصاد المنزلي ، إن حل مشكلة الرطوبة هو البداية لإزالة الرائحة من الأحذية، ويحاول الكثير من الناس ببساطة معالجة الرائحة عن طريق استخدام بخاخ مزيل للروائح الكريهة، ولكن هذا لا يغطي الرائحة جيدا، ولكن عندما تجف الرطوبة، فإنك تساعد على قطع الرائحة من المصدر عن طريق قتل البكتيريا المسببة للرائحة.

وكشف المختصون عن عدة طرق مختلفة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة ، منها استخدام صودا الخبز حيث تعتبر مزيلا طبيعيا للرائحة يرش داخل الحذاء فيمتص الرطوبة وتتخلصين نهائيا من تلك الروائح.

أو وضع بضع قطرات من الزيوت الأساسية على كرات القطن وضعيها داخل الحذاء للتخلص من الروائح ، وتعمل الشمس على تجفيف الأحذية وتمنع نمو البكتيريا مرة أخرى.

وأضاف المختصون أن وضع الحذاء داخل كيس مغلق بإحكام ويدخل الفريزر، فإنه بالطبع يخلصك من الروائح الكريهة ، كما يضيف قشر الليمون رائحة منعشة للغاية للحذاء ، والصابون يمتص الروائح ويترك رائحة منعشة.