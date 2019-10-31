بالفيديو.. شيلاء سبت تبكي الجماهير..ولهذا السبب لا تظهر إعلاميا

أميرة خالد(صدى):

أبكت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الجماهير بعد عدم تمالكها دموعها في اللقاء التلفزيوني الذي ظهرت خلاله أمس برفقة شقيقتها أبرار سبت.

ولم تتمكن شيلاء سبت، من تمالك دموعها أمام مدح شقيقتها «أبرار» لها، مؤكدة أنها لم تعتد على مدح أحد لها من قبل، لذا لم تستطع أن تمنع نفسها من البكاء عندما سمعت مدح شقيقتها أبرار لها.

كما لفتت إلى أنها لا تُفضل الظهور على شاشات التلفزيون؛ بسبب عفويتها وطيبتها الزائدة واللذين شكلا لها الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة؛ إذ يتم فهمها بشكل خاطئ واتخذت هذا القرار.

وأكدت أبرار سبت خلال استضافتها برفقة شقيقتها في برنامج «صدى الملاعب» على فضائية MBC، أن شيلاء هي من تكفلت بمصاريف دراستها بالكامل إلى جانب إنفاقها على علاج والديهما.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع دموع شيلاء سبت وتصريحات شقيقتها، متعاطفين مع الشقيقتين، ومؤكدين على الرابط القوي بينهما.

أما عن أعمالها الفنية المقبلة، أشارت شيلاء سبت إلى أنها تحضّر حاليًا لمسلسل «أغلى من حياتي» للمخرج أحمد يعقوب، وشركة إنتاج كنوز الفن، موضحة أن الدور الذي ستلعبه سيكون مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأكدت أنها غير مرتبطة عاطفيًا خلال الفترة الحالية، ولا ترغب في إجراء أي عمليات تجميل، فهي راضية تمامًا عن شكلها على الرغم من وجود بعض العيوب لديها.