بالفيديو.. الشيخة حلا تفضح المشاهير بقصص مثيرة

أميرة خالد(صدى):

فضحت مشهورة سناب شات الشيخة حلا، عدد كبير من المشاهير، إذ روت تجاربها مع هؤلاء المشاهير من خلال عدة مقاطع فيديو.

ونشرت الشيخة حلا مقاطع الفيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مؤكدة أن بعض المشاهير حاولوا استغلالها بمبالغ مالية طائلة، إذ يسعى الجميع وراء هاجس الشهرة.

وأوضحت أنه يمكن الوصول للشهرة من خلال طريقتين، الأولى أن يصل إليها من خلال عمل يقوم به، أو أن يصل إليها من خلال طريق أحد المشاهير ويعطيهم مبالغ طائلة مقابلها.

وروت قصتها مع أحد المشاهير الذي تواصلت معه على أساس إعلان، لكنه أخبرها أنه سينشر لها نصف مدته 30 ثانية فقط بمبلغ ضخم وهو 35 ألف ريال، لافتة إلى أنه لم يصبح مشهورًا إلا بفضل المتابعين.

كما روت تفاصيل قصة أخرى، لفتاة مشهورة طلبت منها 10 آلاف ريال مقابل نشر مقاطع سناب ورفع الشاشة بألف ريال، وبالفعل حولوا لها المبلغ لكنها أغلقت جوالها ولم تفعل ما تم الاتفاق عليه، وعندما طلبت منها حلا أن تعيد المبلغ ماطلت وأعادته بعد 12 ساعة.