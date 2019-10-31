استشارية: المرأة غير العاملة تثير المشاكل مع زوجها أكثر من العاملة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضحت استشارية العلاقات الأسرية، فاطمة الخليوي، أن هناك مفاهيم وتفسيرات خاطئة عن تمكين المرأة، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة إدراك أن لها أدوار في الحياة مختلفة عن أدوار الرجل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن المرأة خلال الفترة الماضية كانت تسابق نفسها والمجتمع لإثبات أنها جديرة بالثقة، مؤكدة أن هناك قيادات نسائية أثبتت نفسها في المجتمع.

وأفادت بأن المرأة غير العاملة تثير المشاكل مع زوجها أكثر من المرأة العاملة؛ نظرًا لأنها تكون متفرغة أكثر لتفاصيل الحياة بعكس المرأة العاملة التي ليها مسؤوليات أخرى.

فاطمة الخليوي – استشارية العلاقات الأسرية:

هناك مفاهيم وتفسيرات خاطئة عن تمكين المرأة، ويجب على المرأة إدراك أن لها أدوار في الحياة مختلفة عن أدوار الرجل@FatmaAlkheliwi#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/MswkKUyQq2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 31, 2019