كيا تنشر صور تشويقية لأوبتيما 2021

سيول(صدى):

كشفت كيا في صور تشويقية ، عن الجيل القادم والجديد كليًا من أوبتيما، حيث سيتضمن تصميم أوبتيما 2021 احتفاظها بهوية “أنف النمر” في الواجهة الأمامية وبالتحديد في الشبك الأمامي العريض الذي يتداخل مع المصابيح الأمامية التي تحتوي على أضواء LED نهارية على شكل حرف Z .

وستمتلك أوبتيما 2021 خطوط جانبية محدبة تمتد على طول السيارة تقريبًا وسقفًا ينحدر بشدة بإتجاه الخلف. وأبرز ما يلفت النظر هو أغطية المرايا الجانبية التي أصبحت أصغر حجمًا وباتت مثبتة على الأبواب لتحسين تدفق الهواء وبالتالي الحصول على ديناميكية هوائية أفضل من السابق.

أما عند النظر إلى خلفية السيارة يتضح حصولها على مصابيح LED متصلة بتصميم عصري وأنيق. ولا يمكن تجاهل خطوط التصميم الحادة التي تبتدئ من السقف نزولًا إلى صندوق الأمتعة. ويبدو أن هناك شريط من الكروم سيمتد على طول الزجاج الخلفي محيطًا به من الأسفل ليوضح تصميم أوبتيما العريض.

ميكانيكيًا يتوقع أن تزود أوبتيما بنفس خيارات المحرك المتوفرة على هيونداي سوناتا 2020.