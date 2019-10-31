محافظ طريف يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء  

سلطان الهوير (صدى):

اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم، و تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الداعية بإقامة صلاة الاستسقاء عند الجدب وتأخر نزول المطر ؛ أدى أهالي محافظة طريف اليوم الخميس 3 ربيع الأول 1441هـ صلاة الاستسقاء بجامع نجر العتيبي بالمحافظة يتقدمهم سعادة الأستاذ بدر بن نجر الصقر محافظ طريف .

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله الهزيمي رئيس المحكمة العامة بطريف حيث حث المصلين على تقوى الله في السر والعلن ولزوم الاستغفار والاكثار منه، إضافة إلى التضرع والدعاء والخضوع لله، والبعد عن الذنوب والمعاصي