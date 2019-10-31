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شاهد.. فهد الهريفي مع ابنته نورة: «غالية والطلب أوراوا»

شاهد.. فهد الهريفي مع ابنته نورة: «غالية والطلب أوراوا»
ماجد محمد(صدى):

ظهر لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، مع ابنته نورة، مشيرًا إلى أنه طلبت حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الهريفي: «بنتي نورة تبي تحضر مباراة الهلال و أوراوا قلت لها غالية والطلب أوراوا».

ويواجه الهلال نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 9 نوفمبر القادم، في الرياض.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 1 ساعة

الناس تكبر وتعقل وانت تكبر وتنجن

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة

الهريييفييي هههههههههههههههههههه اخبار بيشة

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 55 دقيقة

لن نساك ياموسيقار الكرة السعودية

[ عدد التعليقات: 6117 ] نشر منذ 47 دقيقة

طيب و ربنا مع الهلال ……….. للاسف انك شخص متعصب

[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 44 دقيقة

رحت لندن ياخي استانس وانبسط واترك عنك اوراوا

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