شاهد.. فهد الهريفي مع ابنته نورة: «غالية والطلب أوراوا»

ماجد محمد(صدى):

ظهر لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، مع ابنته نورة، مشيرًا إلى أنه طلبت حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الهريفي: «بنتي نورة تبي تحضر مباراة الهلال و أوراوا قلت لها غالية والطلب أوراوا».

ويواجه الهلال نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 9 نوفمبر القادم، في الرياض.