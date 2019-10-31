شاهد.. فهد الهريفي مع ابنته نورة: «غالية والطلب أوراوا»
ظهر لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، مع ابنته نورة، مشيرًا إلى أنه طلبت حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وقال الهريفي: «بنتي نورة تبي تحضر مباراة الهلال و أوراوا قلت لها غالية والطلب أوراوا».
ويواجه الهلال نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 9 نوفمبر القادم، في الرياض.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس تكبر وتعقل وانت تكبر وتنجن
احمد 22[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
الهريييفييي هههههههههههههههههههه اخبار بيشة
ابو علي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 55 دقيقة
لن نساك ياموسيقار الكرة السعودية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6117 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب و ربنا مع الهلال ……….. للاسف انك شخص متعصب
الغامدي[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 44 دقيقة
رحت لندن ياخي استانس وانبسط واترك عنك اوراوا