بالفيديو.. طباعة صور مساجد على أحذية في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أحالت وزارة التجارة في دولة الكويت، اليوم الخميس، إحدى شركات الأحذية إلى النيابة العامة؛ لاكتشافها طباعة صور مساجد على أحذية.

وأكدت الوزارة، أن قطاع الرقابة التجارية فرع محافظة حولي، تمكن من ضبطَ كمية أحذية معروضة في إحدى الشركات المختصة في بيع الملابس والأحذية مطبوعًا عليها صور مساجد بشكل واضح ولافت للانتباه.

وأوضحت أنه جرى تحريز الكمية، قائلة «الشركة خالفت النظم واللوائح المعمول بها، وأحيلت الضبطية والمخالف إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم»، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشركة.