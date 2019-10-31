رفض الرومانسية والمقارنة .. أمور تفعلها النساء يكرهها الرجال

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية ، يمر الحب بالعديد من المراحل والأشكال المختلفة خلال الحياة الزوجية ويتأثر بالعديد من العوامل، مثل المسؤوليات وضغوط العمل والمال وأزماته، كما يمكن أن يتأثر بطريقة تفكير المرأة حول الزوج ، مٌشيرتً إلى أن هناك بعض الأمور التي تفعلها المرأة فتمحو حبها لزوجها .

المقارنات : إياك ومقارنة زوجك برجل آخر، فهذا السلوك يهدد العلاقة الزوجية بالزوال، ويعد ظلماً لشريكك الذي يحبك ويعيش معك تحت سقف واحد، لا تفكري بمقارنته ولو لمجرد المزاح، فلا نهاية لهذا الأمر سوى المشاكل والسخط.

تفكرين فقط في أمورك الشخصية : الزواج يتطلب الكثير من التضحيات من أجل مصلحة العلاقة الزوجية ومصلحة الأسرة، لهذا يجب عليك التوقف عن التفكير في أمورك الشخصية وفي احتياجاتك فقط دون مراعاة شريكك، فهذا الأمر يقتل الحب لديه ويظهرك في صورة أنانية.

التركيز على السلبيات : عليك تعزيز شعورك بالامتنان تجاه زوجك والابتعاد عن التركيز على السلبيات فقط.

رفض محاولاته الرومانسية : عندما يحاول التواصل الحميمي معك وإشعال الرومانسية لا تترددي في الترحيب بمحاولاته وتفكري كثيراً، بل اقبلي ذلك بسرعة لأنه يحاول إصلاح العلاقة وعليك التجاوب معه.