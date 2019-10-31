إيديرسون خوسيه: الوقت ليس مناسبًا للرحيل إلى برشلونة

نواف السالم(صدى):

علّق البرازيلي إيديرسون خوسيه، نجم خط وسط نادي كروزيرو البرازيلي، على أنباء اهتمام برشلونة به.

وقال إيديرسون: «حتى الآن، لم يخبرني وكلائي بأي شيء عن هذا الأمر، لذلك لا يوجد الكثير لنتحدث عنه».

وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان الاجتماع الأخير يخصّني أم كان لسبب آخر، لأن أندريه كوري (أحد كشافي برشلونة) يعمل مع وكيلي سيزار».

وتابع: «أنا سعيد جدًا لو كان هناك اهتمام من برشلونة، لكن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في الرحيل، ومن الضروري التركيز بنسبة 100% مع كروزيرو».

وأتم: «أريد أن أساعد النادي كثيرًا، والذي أتاح لي العديد من الفرص».

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد.