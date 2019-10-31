بالفيديو.. محركات طائرة نفاثة تمكن سيارة « بلود هوند ال اس ار » من تسجيل سرعة هائلة

لندن(صدى):

نشرت مواقع متخصصة في السيارات ، مقطع فيديو يوثق نتيجة قيام سيارة مزودة بـ محركات طائرة نفاثة باختبار سرعتها في الصحراء على حلبة akskeenpan في جنوب أفريقيا .

وهذه السيارة هي بلود هوند ال اس ار – Bloodhound LSR البريطانية التي اقتحمت مؤخراً حلبة Hakskeenpan الصحراوية لتسجل سرعة خارقة أثناء تجارب حقيقية قامت بها لتصل إلى سرعة 537 كم/س (أعلى سرعة حققتها على أرض الواقع حتى الآن) .

وتمكنت سيارة Bloodhound LSR البريطانية من الوصول إلى سرعة 537 كم/س (334 ميل/س) خلال أقل من 20 ثانية ، أقصى سرعة سجلتها بشكل مجرب ، كما أن هذه التجربة وثقت كيف تمكنت هذه السيارة الصاروخية أن تتسارع من 80 كم/س وصولاً إلى سرعة 482 كم/س في 13 ثانية فقط .

يٌشار إلى أن اختبارات هذه السيارة السريعة جداً مستمرة حيث أن فريق Bloodhound البريطانية يسعى إلى للوصول إلى سرعة تزيد عن 804 كم/س بـ سيارة مزودة بـ محركات طائرة نفاثة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة إن شاء الله .