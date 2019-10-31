منع فوز العتيبي من التجول في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الناشطة فوز العتيبي، منعها من النجول في أحد المنتجعات بالعاصمة الرياض؛ لعدم ارتدائها عباءة ما يعد مخالفة، ما أشعرها بالضيق.

وقالت «العتيبي» على حسابها الرسمي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني».

وأضافت «لكن لما وصلت أحد المنتجعات وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لحين سجلت خروج مبكر هل فعلًا العباية إجبارية عندكم؟».

وأكدت في تغريدة أخرى لها، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتجول بها دون عباءة، إذ سبق لها وتجولت في المملكة بدون عباءة، كما شاركت في فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وعلقت «المشكلة أني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة موسم الرياض وسباق الألوان بدون عباية ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة».

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها صاحبة الشروط الستة للزواج، والتي أثارت ضجة كبيرة جدًا بين المتابعين.