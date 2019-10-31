موعد وصول كاديلاك XT6 الجديدة إلى السوق السعودي

أميرة خالد(صدى):

تستعد شركة الجميح للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة وأحد أكبر وكلاء السيارات في المنطقة، لاستقبال سيارة كاديلاك XT6، خلال الربع الأول من العام الجديد 2020.

وتتميز كاديلاك XT6 الجديدة كلياً، بتصميم جريء حيث يتضح من التصميم الأفقي للمصابيح الأمامية والخلفية والشبك الأمامي.

ويدعم هذا التصميم محرك بسعة 3.6 لتر 6 سلندر مصحوب بناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من 9 سرعات يجمع بين التشغيل السلس والاستجابة الديناميكية. كما يتواجد في محرك الـ XT6 نظام تعطيل عمل السلندرات بشكل قياسي في حال قيادتها بسرعات منخفضة، وذلك لتقليل استهلاك الوقود.

وتتميز بشاشة معلومات وترفيه بمقاس 8 بوصه داعمة لنظاميApple Car Play وAndroid Auto. كما توفر XT6 العديد من المزايا الأخرى، مثل خاصية الدخول الذكي وخاصيتي الحفاظ على المسار والرؤية الليلية.