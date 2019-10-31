متخصص يوضح خطورة ممارسة الرياضة أثناء «نزلة البرد»

برلين(صدى):

كشف مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية الألمانية، البروفيسور، إنجو فروبوزه، خطورة ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظرًا لأنها ” تمثل عبئًا إضافيًا على جهاز المناعة “.

وقال إنه ” هذا العبء الإضافي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل “.

وأضاف: «ترفع هذه الملابسات من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظام القلب، التي تهدد الحياة “.

وأكد أنه ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل الجسم للشفاء تمامًا، مع الراحة التامة والإكثار من السوائل والخضروات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات، وبعد التعافي التام من نزلة البرد والعودة للرياضة؛ ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع مستوى الشدة بالتدريج.