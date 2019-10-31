نادين البدير: «هؤلاء الرجال مختلين عقليًا ونفسيًا»

أميرة خالد(صدى):

وصفت الإعلامية نادين البدير، الرجال بأنهم «مختلين عقليًا ونفسيًا»، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وجاء ردة فعل «البدير»، تعليقًا على ما رأته منهم تجاه النساء على الأراضي العربية في ثورات الحرية.

ونشرت صورتين لرجال يتعدون على امرأة، معلقة: «يحدث على الأرض العربية، مهد جرائم الشرف والعار وثورات الحرية وثقافة الفحول المختلين عقليًا ونفسيًا».

كما ردّت على أحد المتابعين لها، بالقول: «شكرًا لتعليقك لكني كأنثى ومما شاهدت وعشت وعاصرت على الأرض العربية مستغنية عن اَي نوع شهامة وأنفة وكرامة وباقي قواعد الموشح الموجود على أرفف المخيلة الذكورية العربية لأن الواقع في عالم آخر».

وأضافت: «صمت النساء هو من عزز تلك العنجهية».