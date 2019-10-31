مواد منزلية تسبب العقم عند الرجال 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر العقم من المشكلات الخطيرة التي تواجه الرجال، ولها أسباب متعددة، ولكن هناك بعض الأشياء الموجودة في المنزل قد تتسبب في الإصابة به.

وأثبتت دراسة جديدة أن المواد الكيميائية المتوافرة في المواد المنزلية والمنتجات الغذائية، تسبب عقم الرجال والكلاب المنزلية.

ووضع الباحثون الملدنات (DEHP) الموجودة في الملابس والسجاد والدمى والأسلاك والأرضيات وثنائي الفينيل متعدد الكلور 153 تحت الاختبار في عينات السائل المنوي الموجود في بعض المواد الغذائية رغم حظر استخدامه، لمشاركين في الدراسة ومجموعة من الكلاب من سلالات معروفة.

واتضح أن هذه المواد الكيميائية لها التأثير نفسه في الخلايا الجنسية ووظائف الحيوانات المنوية للرجال المشاركين بالدراسة والكلاب، وتبين أن المواد الموجودة في مسارات الجهاز التناسلي للرجل، تخفض من حركة الحيوانات المنوية وتسبب أضرارا في الحمض النووي، تؤدي إلى العقم.