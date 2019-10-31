بالصور.. حلقات البلد تكرم 66 معلما وحافظا لكتاب الله

نايف السالم(صدى):

كرم مركز إشراف البلد بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة في حفله السنوي حفظة القرآن الكريم 66 معلماً وحافظاً لكتاب الله وذلك بحضور مدير المركز الأستاذ خالد مجلي.

الحفل بدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله لأحد طلاب حلقات القرآن بالمركز ، بعدها ألقى مدير مراكز الإشراف بخيركم الاستاذ أحمد بدران الغامدي كلمة اشاد فيها بمعلمي البلد والقائمين عليه من اداريين ومشرفين مشيراً أن إتمام 38 طالباً لكتاب الله لم يكن من فراغ وإنما ثمرة جهود مباركة لعام كامل بذل فيه الغالي والنفيس ليتم فلذات الاكباد حفظ القرآن الكريم ويكونوا من أهل الخيرية ، متمنياً لهم دوام التوفيق وأن يداوموا على تعاهد كتاب الله آناء اليل واطراف النهار.

وبعد أن شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز إنجازات حلقات البلد خلال العام ، كرم بدران ومجلي 28 معلماً متميزاً بالحلقات ، و38 طالبا أتموا حفظ كتاب الله ونالوا شهادات النجاح والتفوق ، فيما شهد الحفل لحظات مؤثرة لأولياء الأمور وذلك بعد أن شاهدوا أبنائهم ينالون هذا التكريم والثناء من مسؤولي مركز البلد.