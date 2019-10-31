الاتحاد الإيطالي يحدد موعد إقامة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالمملكة

نواف السالم(صدى):

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، يوم 22 ديسمبر المقبل موعداً لمباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو، التي تقام في المملكة .

وأكدت صحف إيطالية ، أن الاتحاد الإيطالي سيعلن عن الموعد النهائي لإقامة مباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تأجيل مباريات الفريقين في الدوري الإيطالي إلى وقت لاحق، نظراً لتعارضها مع موعد إقامة لقاء السوبر.

وستكون المرة الثانية توالياً التي تستضيف فيها المملكة مباراة كأس السوبر، بعدما سبق واستضافت النسخة الماضية من المسابقة، والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان.

ويشارك لاتسيو في بطولة كأس السوبر 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بينما احتفظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم 8 على التوالي.