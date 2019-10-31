الأرصاد : سماء صافية وطقس مستقر غدا بالمملكة رغم اقتراب «مها»

الرياض(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأضافت الأرصاد في توقعاتها ، أن الرياح السطحية في البحر الأحنر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على البحر الأحمر.

يأتي ذلك فيما تشكلت حالة مدارية في بحر العرب تم تسميتها رسميًا “ مها ” ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري خلال الـ48 ساعة القادمة.