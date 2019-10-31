قرار من «التعليم» بوقف جمع التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور

نايف السالم(صدى):

قررت وزارة التعليم وقف عمليات جمع التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور التي تمارسها بعض المدارس، مؤكدة على منع هذه العمليات مهما كان السبب من جمع التبرعات.

وحذرت الوزارة في تعميم لها من عدم التساهل مع أَي إدارة مدرسية تقوم بجمع مبالغ من الطالبات والطلاب لأي هدف وبأي طريقة، وعدم تكليف منسوبي المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية ليست من واجباتهم.

وشددت الوزارة على عدم مطالبة أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمبالغ مادية أو عينية، مقابل التسجيل أو القبول أو إقامة الأنشطة داخل أو خارج المدرسة أو توفير وسائل تعليمية.