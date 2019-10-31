مستقبل «كوفاتش» مع بايرن ميونخ محل شك
أصبح مستقبل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ محل شك في الأسابيع الأخيرة، في ظل قلة الأهداف والاعتماد بشكل كبير على براعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
ولم يحسّن الفوز المتأخر لبايرن 2-1 على بوخوم من موقف ” كوفاتش ” ، وذلك في ظل استمرار التكهنات الإعلامية بشأن خليفته المحتمل.
كما دفعت إشادته بجماهير ” أينتراخت فرانكفورت ” جماهير بايرن للهجوم عليه، قائلآ : ” ستكون مباراة صعبة في فرانكفورت.. أعرف الأجواء هناك لديهم أفضل جماهير في الدوري ” .
وكان ” كوفاتس ” قد درب فرانكفورت بين عامي 2016 و 2018، وفاز بكأس ألمانيا مع الفريق في 2018 قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ.
اترك تعليقاً