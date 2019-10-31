مستقبل «كوفاتش» مع بايرن ميونخ محل شك

طلال الغامدي(صدى):

أصبح مستقبل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ محل شك في الأسابيع الأخيرة، في ظل قلة الأهداف والاعتماد بشكل كبير على براعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يحسّن الفوز المتأخر لبايرن 2-1 على بوخوم من موقف ” كوفاتش ” ، وذلك في ظل استمرار التكهنات الإعلامية بشأن خليفته المحتمل.

كما دفعت إشادته بجماهير ” أينتراخت فرانكفورت ” جماهير بايرن للهجوم عليه، قائلآ : ” ستكون مباراة صعبة في فرانكفورت.. أعرف الأجواء هناك لديهم أفضل جماهير في الدوري ” .

وكان ” كوفاتس ” قد درب فرانكفورت بين عامي 2016 و 2018، وفاز بكأس ألمانيا مع الفريق في 2018 قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ.