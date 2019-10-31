«خلك 80».. المرور تمنح مكافآت فورية لـ الملتزمين

علي القحطاني(صدى):

طبقت الإدارة العامة للمرور حملة “ خلك 80 ″ والتي عن طريقها يتم متابعة قائدي المركبات على الطرق، من حيث الالتزام بالسرعة المحددة وحزام الأمان وغيرها من الأشياء النظامية مع منح مكافآت فورية للملتزمين.

ورصد مقطع فيديو ” نماذج ” ممن تمت متابعتهم بدورية المرور، والتزموا بالنظام والتعليمات، ومُنحوا مكافآت نظير ذلك.

و شملت المكافآت ” مواطنون ووافدون ” ، كما ارتكب البعض مخالفات مرورية منعتهم من الحصول على المكافأة.

ونفذت إدارة المرور الحملة بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، وتهدف لنشر التوعية بأنظمة وتعليمات المرور لرفع مستوى السلامة على الطرق.