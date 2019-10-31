بالفيديو.. الحريري بعد تقديم استقالته: سرقوني واستفادوا مني وبالأخير يزايدوا علي

بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، وهو يتهم أطرافا لبنانية كانت قريبة منه، بـ”سرقته والاستفادة منه”، مشيرا إلى أن كل واحد منهم سيحاسب.

وأظهر الفيديو المتداول ، الحريري وهو يستقبل وفدا من العائلات في بيت الوسط يقول فيه: ” أكلوا معي واستفادو مني وسرقو مني وبالأخير عم بيزايدو عليَّ”.

وفي فيديو آخر خلال استقباله نواب وشخصيات ومناصرين، قال الحريري:” هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادو مني وقديش سرقو مني، فكل واحد من هيدول جاي حسابو”.

وبعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومته.