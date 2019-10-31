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السبب الحقيقي وراء اسم إعصار «مها» في بحر العرب

السبب الحقيقي وراء اسم إعصار «مها» في بحر العرب
حمود العنزي(صدى):

أثارت مسميات الأعاصير المختلفة مثل “كيار ” و”مها ” وغيرهما في منطقة بحر العرب التساؤل حول السبب وراء تلك الأسماء ومصادرها .

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن عالم الأرصاد الأسترالي “كليمنت راج ” هو أول من ابتكر تسمية الأعاصير منعاً للخلط والإلتباس ، ثم تطور الأمر إلى تسمية الأعاصير بأسماء الزوجات والحبيبات .

وفي البداية وضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قائمة بأسماء أعاصير في 10 مناطق مدارية حول العالم بينها البحر الكاريبي ، وخليج المكسيك ، ومنطقة شمال الأطلسي وغيرها .

وبعد ذلك قام آخرون بتسمية الأعاصير بأسماء قديسين مثل إعصار “هرقل ” و”سانت بول ” ، و”سانت لويز ” ، وغيرها .

ثم نشرت القوات الجوية والبحرية الأمريكة فكرة إطلاق أسماء زوجاتهم على الأعاصير وانتشرت تسمية الأعاصير بأسماء النساء ، وتطور الأمر إلى تسمية السنة التي تنتهي بعدد زوجي بأسماء رجال والتي تنتهي بعدد فردي بأسماء نساء .

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اتفقت على 6 لوائح كل لائحة تضم 21 اسم تتكرر كل 6 سنوات بإستثناء أسماء الأعاصير المدمرة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85965 ] نشر منذ 14 دقيقة

اسماء ماانزل الله بها من سلطان ..

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