الإطاحة بمضطرب نفسيا لإطلاقه النار على دورية أمنية في الطائف.. وإصابة شرطيين  

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلق مواطن مضطرب نفسياً في حالة غير طبيعية، نيران كثيفة على دورية أمنية بالطائف، مما أدى لإصابة اثنين من رجال الأمن بالإضافة إلى إتلاف زجاج وهيكل سيارة الدورية.

وفي التفاصيل، ورد بلاغاً للعمليات الأمنية عند الثانية من فجر اليوم الخميس، يفيد بوجود شخص في أحد الأحياء بالطائف، يستقل مركبة، ويحمل سلاحاً نارياً من نوع مسدس، حينها تجاوبت دوريات الأمن مع الحالة، وعلى الفور انتقلت دورية للموقع.

وباشرت الدوريات الأمنية الحالة وأثناء محاولة رجال الأمن ضبطه هدد بالانتحار، بوضعه المسدس على رأسه، حينها أطلق عدداً من الأعيرة النارية في الهواء، وأصاب زجاج وهيكل إحدى الدوريات، وأقفل على نفسه المركبة، ليتولى رجال الأمن محاصرة مركبته، وإعاقة تحركه، ليتم التفاوض معه لترك سلاحه لعدة ساعات، دون أن يستجيب أو يمتثل، وهو في حالة غير طبيعية.

وحاصر رجال الأمن مركبته التي يختبئ بداخلها، حتى نزل منها، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، حينها واجههم بإشهار سلاحه على رجال الدوريات، والذين تمكنوا من السيطرة عليه بضبطه، وضبط سلاحه الناري، بعد أن دخلوا معه في عراك، حيث تعرض اثنان من رجال الأمن للإصابة برضوض وسحجات نتيجة مقاومة الجاني لهما في محاولةٍ منه للهروب، في حين ضُبِط بحوزته سلاح أبيض تمثل في سكينين، إضافة للسلاح الناري، وبه أكثر من 20 طلقة حية.