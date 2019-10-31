«المواصفات» تحذر من قنابل موقوتة يتم الترويج لها بمسمى «مواقد الرحلات»
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن خطورة شديدة لمواقد صغيرة رديئة التصنيع انتشرت مؤخراً تعتمد على تعبئة طفايات الحريق بالغاز لإستخدامها بشكل محمول في الرحلات .
وحذرت الهيئة في فيديو توعوي لها عبر خبيرها المختص من استخدام تلك المواقد التي تعد قنابل موقوته في رحلات المسافرين أو في أي مكان آخر .
وفسرت الهيئة ذلك بأن جدار طفاية الحريق أقل سمكاً من اسطوانة الغاز العادية وبالتالي فإن قدرتها على تحمل الضغط ضعيفة ومعرضة للإنفجار في أي لحظة ، فضلاً عن ضعف مواد اللحام المستخدمة وردائتها مما يؤدي إلى تسرب الغاز والإشتعال ، مطالبة بضرورة وقف استخدامها خاصةً مع الإقبال على التدفئة بفصل الشتاء .
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