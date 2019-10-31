«المواصفات» تحذر من قنابل موقوتة يتم الترويج لها بمسمى «مواقد الرحلات»

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن خطورة شديدة لمواقد صغيرة رديئة التصنيع انتشرت مؤخراً تعتمد على تعبئة طفايات الحريق بالغاز لإستخدامها بشكل محمول في الرحلات .

وحذرت الهيئة في فيديو توعوي لها عبر خبيرها المختص من استخدام تلك المواقد التي تعد قنابل موقوته في رحلات المسافرين أو في أي مكان آخر .

وفسرت الهيئة ذلك بأن جدار طفاية الحريق أقل سمكاً من اسطوانة الغاز العادية وبالتالي فإن قدرتها على تحمل الضغط ضعيفة ومعرضة للإنفجار في أي لحظة ، فضلاً عن ضعف مواد اللحام المستخدمة وردائتها مما يؤدي إلى تسرب الغاز والإشتعال ، مطالبة بضرورة وقف استخدامها خاصةً مع الإقبال على التدفئة بفصل الشتاء .