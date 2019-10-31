بالفيديو.. مخالفة مواطن ارتدى ثوب النوم في أحد شوارع سكاكا

نايف السالم(صدى):

طبقت الجهات الأمنية، إحدى المخالفات المتعلقة بالذوق العام على شخص خالف لائحة الذوق العام الذي أقره مجلس الوزراء في شعبان الماضي، في أحد شوارع سكاكا.

وسجلت نقطة تفتيش أمنية بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة على الطريق الإقليمي بسكاكا، مخالفة الذوق العام على مواطن؛ لارتدائه «ثوب النوم» في الشارع، وهو ما يندرج مخالفة.

ووثق المواطن مقطع فيديو، لحظة حصوله على مخالفة الذوق العام لارتدائه ملابس النوم في أحد شوارع سكاكا.

ويوجد عدة مخالفات تندرج تحت مخالفات الذوق العام، أبرزها «التصرفات الخادشة للحياء، رفع صوت الموسيقى في الأحياء، وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة».