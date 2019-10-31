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بالصور.. القبض على «المستذئب» بعد اكتشاف بقايا جثث بشرية

بالصور.. القبض على «المستذئب» بعد اكتشاف بقايا جثث بشرية
موسكو(صدى):

يبدو أن أسطورة المستذئب الخيالية ذات علاقة فعلية بالواقع ، إذ كشفت السلطات الروسية أخيراً عن آكل لحوم البشر الذي حير الشرطة حول إختفاء ضحايا بين الحين والآخر .

وفي التفاصيل ، فقد تم العثور على بقايا ثلاث جثث بشرية في شقة الجاني الذي لم يتم الإعلان عن اسمه ، بجانب بقايا قطط وكلاب وعظم طيور كان قد كلها المجرم الوحشي .

وكشفت التحقيقات أن المستذئب آكل لحوم البشر كان يقدم الخمر لصديقيه وانتظر حتى غابا عن الوعي ثم طعنهما بسكين وأخذ يأكل من جثتيهما ثم ألقى البقايا في النهر .

وكان المجرم يقيم في شقة أحد ضحاياه المقربين فيما يدعي أن صديقه مسافر عندما يسأل عنه والديه ، حتى تم اكتشاف الجثث وثبتت علاقته بهم .

وأثارت القضية الرأي العام في روسيا وأوروبا حيث يُعتقد أنه أيضاً وراء جرائم قتل أكثر من تلك المكتشفة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85966 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, إرهابيون مجرمون ، فوق الخيال .. عليهم من الله مايستحقون ..

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