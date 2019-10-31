بالصور.. القبض على «المستذئب» بعد اكتشاف بقايا جثث بشرية
يبدو أن أسطورة المستذئب الخيالية ذات علاقة فعلية بالواقع ، إذ كشفت السلطات الروسية أخيراً عن آكل لحوم البشر الذي حير الشرطة حول إختفاء ضحايا بين الحين والآخر .
وفي التفاصيل ، فقد تم العثور على بقايا ثلاث جثث بشرية في شقة الجاني الذي لم يتم الإعلان عن اسمه ، بجانب بقايا قطط وكلاب وعظم طيور كان قد كلها المجرم الوحشي .
وكشفت التحقيقات أن المستذئب آكل لحوم البشر كان يقدم الخمر لصديقيه وانتظر حتى غابا عن الوعي ثم طعنهما بسكين وأخذ يأكل من جثتيهما ثم ألقى البقايا في النهر .
وكان المجرم يقيم في شقة أحد ضحاياه المقربين فيما يدعي أن صديقه مسافر عندما يسأل عنه والديه ، حتى تم اكتشاف الجثث وثبتت علاقته بهم .
وأثارت القضية الرأي العام في روسيا وأوروبا حيث يُعتقد أنه أيضاً وراء جرائم قتل أكثر من تلك المكتشفة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85966 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, إرهابيون مجرمون ، فوق الخيال .. عليهم من الله مايستحقون ..