بيكيه يتحدث عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن عودة نيمار لبرشلونة 

نواف السالم(صدى):

روي قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق الكتالوني لاستعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، خلال الصيف الماضي.

وأبان بيكيه أن عددا من لاعبي الفريق أبدوا استعدادهم لاستقطاع جزء من أجورهم مقابل التعاقد مع نيمار، الذي رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.

وتابع بيكيه: “لم نهتم بالأموال. قلنا للرئيس إن بإمكاننا تعديل عقودنا لأننا كنا نعلم أن هناك مشكلة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. لذلك قلنا إن بإمكاننا تأجيل جزء من أجرنا من العام الأول للثاني أو الثالث أو الرابع”.

وشدد أن اللاعبين كانوا على استعداد لتخفيض رواتبهم حتى “يجد النادي الصيغة المادية المناسبة في حال أرادت الإدارة استعادة نيمار. وقتها رؤوا الفكرة جيدة، لكن مشاكل أخرى ظهرت”.

وحول إمكانية عودة نيمار مستقبلا، أوضح: “في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث. أخبرنا نيمار أنه سيذهب إلى السجن الذهبي (في إشارة إلى سان جرمان). لكن في كرة القدم يمكن أن تحدث أمور وأن تجد الباب مفتوحا”.