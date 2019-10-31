بالفيديو.. حصان يرفض النجاة ويقتحم حرائق مهولة لإنقاذ رفيقيه

كاليفورنيا(صدى):

شهدت حريق ” إيزي فير ” الهائل بولاية كاليفورنيا الأمريكية موقف فريد من نوعه لحصان أبى أن يخرج من منطقة الخطر دون إصطحاب رفيقيه .

وأظهر المقطع الذي إلتقطته كاميرات محطة “سي بي إس” عودة الحصان الذي تم إخراجه من الحرائق المهوله إلى الخطر مرة أخرى من أجل إنقاذ حصانين آخرين ثم عاد الثلاثة إلى الخارج .

وتحاول السلطات الأمريكية السيطرة على الحريق الذي إندلع أمس الأربعاء ودمر 1300 هكتار أراضي وهدد حياة 1600 أسرة .