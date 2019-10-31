وفاة الشاعر عبدالله الراشد إثر حادث مروري

الرياض(صدى):

فارق الشاعر السعودي عبدالله الراشد الحياة مساء أمس الأربعاء؛ إثر حادث مروري.

وفي هذا السياق، نعى ” الراشد ” عدد من الإعلاميين والشعراء منهم الشاعر دحيم الخياري، الذي نعاه في تغريدة له قائلآ: ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله هذا المساء إثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز عبدالله الراشد ” .

فيما نشر الإعلامي فيصل اليامي صورة للراحل وكتب معلقًا: ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخونا عبدالله الراشد أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان