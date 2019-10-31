  • الخميس 31

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. وفاة الشاعر عبدالله الراشد إثر حادث مروري

وفاة الشاعر عبدالله الراشد إثر حادث مروري

وفاة الشاعر عبدالله الراشد إثر حادث مروري
الرياض(صدى):

فارق الشاعر السعودي عبدالله الراشد الحياة مساء أمس الأربعاء؛ إثر حادث مروري.

وفي هذا السياق، نعى ” الراشد ” عدد من الإعلاميين والشعراء منهم الشاعر دحيم الخياري، الذي نعاه في تغريدة له قائلآ: ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله هذا المساء إثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز عبدالله الراشد ” .

فيما نشر الإعلامي فيصل اليامي صورة للراحل وكتب معلقًا: ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخونا عبدالله الراشد أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *