رسالة مرورية تفاجئ مواطنا بحادث لمركبته المسحوبة قبل عامين

أبها(صدى):

تفاجأ مواطن بجدة، أمس، برسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من أن أمانة جدة قد سحبتها كتالفة منذ سنتين من أمام منزله بحي العزيزية؛ لتعطلها فترة طويلة في حملة للأمانة لإزالة المشوهات البصرية.

وعلق صاحب السيارة المواطن علي المرواني، على رسالة المرور ، قائلاً ، إنه قبل عامين كانت لديه سيارة “شفروليه كابرس” متوقفة أمام منزله بحي العزيزية متعطلة لفترة طويلة؛ فسحبتها أمانة جدة.

وأضاف: “لم أسأل عنها؛ لأن تصليحها مكلّف وهي قديمة، لكن ذهلت يوم أمس برسالة من المرور تفيد بتعرض هذه السيارة لحادث بخميس مشيط”.

وتابع: أناشد الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة وأعطائي تفسيراً ، حيث ذهبت اليوم لأمانة جدة وأكدوا لي أنه تم إتلاف السيارة، وسُلمت لوحتها للجهات المعنية، وأعطوني بياناً باسم السيارات التالفة قبل عامين، ومن ضمنها سيارته إضافةً لنموذج طلب حذف مركبة من المرور.